طلب التحريات حول شاب أنهى حياته في الوايلي

صرحت نيابة الوايلي بدفن جثمان شاب تخلص من حياته بعد تناوله حبة الغلة السامة بسبب مروره بأزمة نفسية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة الوايلي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتبين أنه توفي عقب تناوله حبة الغلة السامة

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة في الأزبكية



قررت نيابة الأزبكية، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة الأزبكية.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق في الأزبكية وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت عمليات محاصرة الحريق من جميع الاتجاهات دون وقوع إصابات.

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.