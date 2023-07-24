نادي سوديك يفوز بالمركز الأول في مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023

فاز نادي سوديك الرياضي بالمركز الأول في النسخة الخامسة عشر من مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023 والذي أقيم في مدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية، وهي البطولة الأكبر عالميًا لكرة الماء للشباب.

وحقق فريق نادي سوديك الرياضي لقب البطل الذهبي لمنافسات تحت 10 سنوات، حيث تنافس مع 40 فريق من جميع أنحاء العالم.

من جانبه أعرب عمرو شبانة، الرئيس التنفيذي لنادي سوديك الرياضي عن سعادته بهذا التوويج وتصدر نادي سوديك وريادته للعبة كرة الماء في مصر، حيث يهدف إلى تمكين اللاعبين الموهوبين في مصر من التنافس على المستوى الدولي وبناء جيل جديد من أبطال العالم في تلك الرياضة والرياضات الأخرى و المنافسة على الحصول على تصنيفات رياضية عالمية .