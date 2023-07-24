عاجل
عاجل .. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات وتغريمه
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نادي سوديك يفوز بالمركز الأول في مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز نادي سوديك الرياضي بالمركز الأول في النسخة الخامسة عشر من مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023 والذي أقيم في مدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية، وهي البطولة الأكبر عالميًا لكرة الماء للشباب. 

 

وحقق فريق نادي سوديك الرياضي لقب البطل الذهبي لمنافسات تحت 10 سنوات، حيث تنافس مع 40 فريق من جميع أنحاء العالم.   

 

من جانبه أعرب عمرو شبانة، الرئيس التنفيذي لنادي سوديك الرياضي عن سعادته بهذا التوويج وتصدر نادي سوديك وريادته للعبة كرة الماء في مصر، حيث يهدف إلى تمكين اللاعبين الموهوبين في مصر من التنافس على المستوى الدولي وبناء جيل جديد من أبطال العالم في تلك الرياضة والرياضات الأخرى و المنافسة على الحصول على تصنيفات رياضية عالمية .   

 

 

مواد متعلقة

غدًا منافسات جديدة لمنتخب مصر بثالث أيام بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

محمد ياسين يتأهل لدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

كريم مأمون يتوج ببطولة الكونغو للتنس على حساب الأمريكي ألكسندر

كريم هنداوي يوجه رسائل نارية لمسؤلي الزمالك والأحمر وزين

يارا الشرقاوي تتأهل للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

الطويلة: إلغاء دوري المحترفين سيؤثر في سمعة الرياضة المصرية حول العالم (فيديو)

منتخب الجودو يطير إلى مدغشقر للمشاركة في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين

مصر تحصد 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للكونغ فو
الجريدة الورقية