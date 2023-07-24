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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل العثور على 3 جثامين داخل سيارة في بالوراق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على 3 جثامين داخل سيارة متوقفة بجراج بحي الوراق، وتبين أن الضحايا تعرضوا لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تعاطيهم جرعة مخدر زائدة.

 

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بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا من أهالي شارع عمر بن الخطاب بدائرة قسم شرطة الوراق بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى السيارات المتوقفة بجراج في المنطقة، ووجود جثامين 3 أشخاص بداخلها.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة لكشف غموض الحادث، وتبين أن السيارة بداخلها جثث شابين "أحدهما يدعى "زياد" والأخر "أحمد" وفتاة من محافظة الإسكندرية، وجميعهم مفارقين الحياة، وكشفت مناظرة الضحايا الأولية أن الحادث نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب نقص الأكسجين وتناولهم المواد المخدرة.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات رجال الشرطة في الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان.

 

حبس 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه

 

في سياق آخر، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، وغسلوا 10 ملايين جنيه  استولوا عليها من نشاطهم المشبوه في أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

 

التحريات الأمنية، كشفت عن قيام المتهم الأول  بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقومون بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

كما أوضحت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

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