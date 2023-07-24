انقطاع الكهرباء حديث المواطنين.. وتحذيرات من استخدام المصاعد

تحركات حكومية وبرلمانية لحل الأزمة

بعد اختفاء لأكثر من 8 سنوات عادت ظاهرة انقطاع الكهرباء في مصر من جديد، مما أثار سخرية وجدلًا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

معدلات وزمن انقطاع الكهرباء في مصر تفاوتت بين المدن والقرى، إذ تتراوح بين 50 و60 دقيقة في المدن، بينما تزداد من ساعة ونصف حتى 3 ساعات في القرى، بل وصلت إلى 6 ساعات في بعض المحافظات.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.

واشتكى مواطنون من محافظات عدة خصوصًا في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ فترة زمنية كبيرة.

وجاءت أزمة انقطاع الكهرباء بعد أقل من 3 أشهر من عودة الحكومة إلى تطبيق نظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد إلغاء العمل به منذ عام 2014، وهي تلك السنة التي بدأ فيها إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء.

غضب وسخرية على مواقع التواصل بسبب انقطاع التيار الكهربائي

ومع تفاقم الأزمة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعشرات الأسئلة بحثاً عن الأسباب الحقيقة لعودة الظاهرة التي لم تشهدها البلاد منذ عام 2014.

وكان التساؤل الأبرز لدى رواد السوشيال ميديا يدور حول كيف تنقطع الكهرباء في مصر بتلك الصورة بعد أن دشنت محطات عملاقة عدة لتوليد الكهرباء كانت أشهرها وأكبرها مع شركة "سيمينز" الألمانية، وكذلك بعد أن حققت البلاد الاكتفاء الذاتي من الغاز.

الحكومة تعلق على أزمة انقطاع التيار الكهربائي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأضاف مدبولي،: "نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، مشيراً إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل".

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

بيان الشركة القابضة للكهرباء بشأن انقطاع التيار

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة من وقت فصل التيار.

وأهابت الشركة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظًاً على سلامتهم.

وزارة الكهرباء تتحدث عن أزمة انقطاع التيار

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على انتهاء أزمة التيار الكهربائي مع منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضح حمزة، أن انقطاع التيار قطع التيار سيكون لمدة ساعة ولن تتجاوزها إلا في أضيق الحدود، مشيراً إلى أن مدة انقطاع التيار تكون وفقًا للمدينة ونسبة الأحمال بها.

أزمة انقطاع الكهرباء تصل "البرلمان".. ومطالب بتعويض المواطنين

شهد مجلس النواب، على الرغم من الإجازة البرلمانية، تحركات واسعة بشأن أزمة استمرار انقطاع الكهرباء من خلال توجيه أسئلة للحكومة لكشف الأسباب الحقيقية، وكذلك مراعاة إعلام المواطنين قبل انقطاع التيار.

وبدورها، طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء، بأن تتحمل أخطاءها وتخفض فواتير الكهرباء على المنازل لشهرى يوليو وأغسطس تعويضًا عن الأجهزة التى تلفت بسبب قطع الكهرباء المتكرر وتعويضًا لمعاناة المواطنين من الحر بتوقف أجهزة التكييف.

ومن جانبه استنكر المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعلان الحكومة الدائم بأنها حققت فائضًا فى إنتاج الكهرباء يمكن تصديره؛ قائلًا: "هل منطقى أن القطاع الوحيد الذى حقق فائضًا يصبح مصدر معاناة للمواطنين".