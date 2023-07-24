خلافات الميراث تفرق شمل النقّاش وابن العم

شهدت قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج اندلاع حريق في سيارة ملاكي حال توقفها أمام منزل مالكها نتج عنه احتراق السيارة بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وبسؤال مالكها اتهم نجل عمه بإشعال النيران بالسيارة بسبب خلافات على الميراث وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نشوب حريق بسيارة بناحية الصوامعة

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بسيارة بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم محدد ملاكي ملك "أحمد . ي . ا . ع" 32 سنة تاجر خضروات ويقيم بذات الناحية أثناء توقفها أمام منزله وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالك السيارة بمضمون ما تقدم واتهم نجل عمه "عماد . ح . ا . ع" 26 سنة نقاش ويقيم بذات الناحية بإِشعال النيران بسبب خلافات علي الميراث وأضاف بإحتراق السيارة بالكامل .





تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.