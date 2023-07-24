سيارات الربع نقل بالدقهلية وسيلة نقل غير آدمية

يعاني مواطنى الدقهلية ، بسبب إنتشار السيارات الكبوت فى معظم مراكز محافظة الدقهلية وهي سيارات ربع نقل وضع عليها صندوق خشبى أو معدنى مغلق من كل الاتجاهات عدا الفتحة التى يدخل منها الركاب والكراسي عبارة عن ألواح خشبية توضع على جانبى السيارة وهو مايعرف بإسم السيارة الكبوت والتي تقوم بنقل الطلاب والتلاميذ والمدرسين والمواطنين من المدينة إلى القري ، مطالبين المرور ومسئولي المحافظة، بضرورة إيجاد بديل لتلك السيارات غير الآدمية.وللاسف أغلب سائقيها من الأطفال ممن لا يحملون رخصة قيادة .

والأهالى يتزاحمون كل صباح عند مدخل القرية حيث تتجمع السيارات ويقوم السائق بتحميل أكثر من 19 شخص داخل صندوق السيارة حتى تظن أنها علبة سردين خاصة وأن السيارة مخصصة لنقل البضائع والمواشي لا المواطنين.

يقول مصطفى النجار من مركزبنى عبيد إن سيارات الربع نقل أو الكبوت وسيلة نقل كارثية وغيرآدمية بالمرة فهى تفتقد إلى عوامل الأمان ومن يقودها من الأطفال الصغار ولا يحملون رخصة قيادة أو بطاقة رقم قومى مضيفا أن موديلات هذه السيارات قديمة ومعظمها من موديلات السبعينات مما يؤدى لكثرة أعطالها وبالتالي كثرة الحوادث وطالب بسحب التراخيص الخاصة بها .

ويؤكد عاطف مندى أن الكارثة الحقيقية أنك تسلم نجلك إلى سيارة ولاتعرف إن كان سيعود مرة أخرى أم لا بسبب الحالة المتردية لهذه السيارات السيئة ونطالب محافظ الدقهلية تخصيص أتوبيسات مينى باص تحفظ آدميتنا وتنقل أبنائنا الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم

محمد حامد سائق أنا مضطر لذلك لأنني لا أستطيع شراء سيارة ميكروباص كما أن شروط وإجراءات التراخيص معقدة و عايزة فلوس كتير ووقتا طويلا.

وأضاف كريم النعمانى أن سيارات الكبوت هى الوسيلة الوحيدة للأهالى للتنقل بين قراهم والقرى المجاورة ومدينة تمى الأمديد وتابع إننا مع كل مطب فى الطريق نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من سقوط أحد الركاب من أعلى الكبوت

وأشارطارق العوضى من مركز السنبلاوين أنه مضطر لركوب سيارات الكبوت مؤكدا أنهم تقدموا بعديد من الشكاوى للمسئولين بمحافظة الدقهلية أملا فى توفير وسيلة مواصلات آدمية لهم دون جدوى .