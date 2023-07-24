تجديد حبس إفريقي اعتدى على أجنبية في المعادي

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس شاب إفريقي اعتدى على فتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

باحث قسم شرطة المعادي، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالاعتداء على فتاة أجنبية بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى “م ج”، 20 سنة عاطل، ومقيم بمنشية المصري طرة المعادي وهو من السودان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عصابة غسل الأموال:

من ناحية أخرى، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، وغسلوا 10 ملايين جنيه استولوا عليها من نشاطهم المشبوه في أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

التحريات الأمنية، كشفت عن قيام المتهم الأول بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقومون بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

كما أوضحت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.



