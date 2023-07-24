الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرياح الشديدة تُسقط الواجهة الزجاجية لمطار عدن

مطار عدن
مطار عدن

أصيب عدد من المسافرين ولحقت أضرار مادية بأحد أجنحة مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، اليوم الإثنين، جراء هبوب رياح شديدة على المنطقة.

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تضرر أجزاء من سقف المطار العازل

وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام وتداولها ناشطون، الرياح وقد حطّمت جزءا من واجهة المطار الزجاجية، كما تضررت أجزاء من سقف المطار العازل، مسببة بعض الأضرار الطفيفة بالسيارات.

 

وبث إعلام يمني، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الواجهة الزجاجية لمطار عدن بسبب الرياح الشديدة.

وأدت الرياح إلى إصابة بعض المسافرين، بينهم 4 أطفال على الأقل، جراء تحطم واجهة المطار الزجاجية، بالإضافة إلى إرجاء رحلتين كانتا من المفترض أن تغادرا العاصمة عدن إلى مطاري جدة والقاهرة.

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