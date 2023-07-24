ثقافة بني سويف تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

أقام بيت ثقافة أبو صير الملق ببني سويف، في إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، محاضرة تحت عنوان "ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر هيبتها ومكانتها" لماهر عشماوي.

وقال ماهر عشماوي إن ثورة يوليو ستظل من أهم الثورات التي قامت من أجل تحرير الشعب من الاستعمار وأعوانه وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، فهي ثورة قام بها الضباط الأحرار في الجيش المصري، وساندتهم جموع الشعب، وغيرت الثورة أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، وحظيت بتأييد شعبي واسع.

أعقب الندوة عرض لفرقة أبو صير الملق للآلات الشعبية تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية.

جاء الاحتفال ضمن برنامج احتفالات ثورة يوليو بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.

ثورة 23 يوليو في احتفالية لثقافة بني سويف

وأقام فرع ثقافة بني سويف حفلا فنيا بنادي الشرطة، مساء السبت، استمرارا للفعاليات المكثفة لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

ثورة 23 يوليو وبداية عهد جديد

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو وبداية عهد جديد" تحدث بها نعيم حماد متحدثا عن الثورة موضحا أنها تعد من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، وتناول النتائج المترتبة على قيام الثورة والقضاء على الإقطاع وتغيير البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، وكيف أنهت الثورة معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.

أمسية شعرية

وقدم جمال عبد العلي وشهد علي أمسية شعرية في حب الوطن مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية إشراف علاء الدين محمد، والتي تغنت بأجمل الأغاني الوطنية.

حضر الحفل د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، وقدم ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفي سياق برنامج حافل لقصور الثقافة احتفالا بذكرى ثورة يوليو، تشهده مواقع الهيئة بجميع المحافظات، لإلقاء الضوء على عوامل وأسباب ونتائج الثورة وأهم إنجازاتها ومكتسباتها، وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري.