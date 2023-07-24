الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

10 وفيات في انهيار سقف صالة ألعاب رياضية بالصين

رجال الإنقاذ في الصين
رجال الإنقاذ في الصين

أعلن رجال الإنقاذ الصينيين، اليوم الإثنين، وفاة 10 أشخاص في انهيار سقف صالة للألعاب الرياضية بمدرسة بمدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

txt

أمريكا تشغل أول سفينة حربية في ميناء أجنبي ردًا على الصين (شاهد)

txt

الصين تجذب آلاف السياح بأزهار اللفت.. فيديو

وأوضح رجال الإنقاذ في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، انتشال 14 شخصا من تحت الأنقاض، ومن بين الضحايا تأكدت وفاة أربعة على الفور، وتوفي ستة آخرين بعد محاولة إسعافهم بكافة الوسائل الطبية، وتم فحص الأشخاص الأربعة الباقين، حيث تبين أنهم لم يصابوا بإصابات تهدد حياتهم.

بناء مبنى تعليمي مجاور للصالة الرياضية

وكشف تحقيق أولي أن عمال البناء وضعوا البيرلايت (مادة عازلة تستخدم في البناء) بشكل غير قانوني على سطح صالة الألعاب الرياضية أثناء بناء مبنى تعليمي مجاور للصالة الرياضية، وتحت تأثير هطول الأمطار، امتص البيرلايت الماء واكتسب وزنا، مما أدى إلى انهيار السقف.

يذكر أن كان هناك 19 شخصا في صالة الألعاب الرياضية التي تغطي مساحة حوالي 1200 متر مربع بالمدرسة الإعدادية الـ34 في حي لونغشا عندما وقع الحادث، ونجا أربعة أشخاص بأنفسهم، بينما حوصر 15 شخصا.

مواد متعلقة

حنان أبوالضياء تكتب عن: «مايكل دوجلاس» المكرم بالسعفة الذهبية الفخرية

بايدن يكشف تطورات المُحادثات مع الجمهوريين بشأن الديون

انهيار سقف منزل في انفجار أسطوانة غاز برأس غارب

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يفاقم الاقتصاد العالمي

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

المنتجات المغشوشة وانعدام الصيانة قنابل موقوتة

حقيقة عزم بايدن التفاوض على رفع سقف الدين العام الأمريكي
الجريدة الورقية