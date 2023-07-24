الجونة السينمائي يمنح مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، في دورته السادسة هذا العام، 2023، للمخرج المصري المتميز مروان حامد.

جاء ذلك اعترافا بمسيرته السينمائية المهمة، ومساهمته الجادة فى رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، بأعمال متنوعة، مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة وأنه يشكل مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بالإخراج والإنتاج أيضا.

وشكلت أعمال حامد طفرة فى مجال الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية في السينما المصرية الحديثة، إضافة إلى وصولها إلى أعلى درجات سلم النجاح، على المستويين الفني والتجاري، لتصبح أعماله علامة أصيلة ومرادفا للنجاح.

مروان حامد: التكريم مصدر كبير للسعادة

وبمناسبة اختياره لجائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة، قال المخرج مروان حامد إن "التكريم مصدر كبير للسعادة"، مقدماً الشكر الجزيل للمهرجان والقائمين عليه.

وأضاف حامد، "هذا التكريم الغالي أهديه إلى والدي، الكاتب الكبير وحيد حامد، ولأمي الإعلامية الكبيرة زينب سويدان". "وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل العرفان والشكر، لأساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير، كما أشكر المنتجين الذين أحاطوني بالثقة، والفنانين الكبار الذين شاركوني أعمالي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها". "وأخيراً لا يسعني إلا أن أكرر شكري لمهرجان الجونة على هذا التقدير، وتمنياتي له بالنجاح والتميز في دوراته القادمة".

وعن اختيار مروان حامد لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، قال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عمرو منسي إن "اختيار المخرج مروان حامد جاء اتساقاً مع الرؤية الجديدة للمهرجان، التي تركز على الاحتفاء بالتجارب الشابة (المتميزة)، والتي شكلت نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية، وقدمت إنجازاً مهماً في المجال السينمائي، خلال وقت قصير، وهذا ما فعله حامد، الذي أثبت منذ فيلمه الأول أنه صاحب موهبة واعدة ومهمة، وتأكد ذلك في أفلامه التالية التي حظيت بنجاحات فنية وتجارية، وقدمت متعة سينمائية بصرية خالصة".

ومن جانبه، قال مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي: "إننا سعداء بتكريم صانع الأفلام والمخرج المتميز مروان حامد في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى". مضيفاً أن "مساهماته المتميزة في صناعة السينما كان لها تأثير واضح سيدوم، كما أنها ألهمت العديد من المخرجين الشباب"، "وإدارة مهرجان الجونة تؤكد تحمسها للاحتفاء بمشواره السينمائي المتميز ورؤيته الفنية".