وصول أكثر من 633 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس، 633458 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

المدينة المنورة

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة بلغ 24191 حاجًا.

وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 470265 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين 23684 حاجا، غادر منهم 22065 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 89 رحلة، و1619 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 15 رحلة.

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس، 163124 حاجًا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 1721 حاجًا.