الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية بالدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين وبلقاس والمنصورة لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ إزالة لأحد المواطنين بقرية المقاطعه عبارة عن تلتوار فى شارع فرعي ومبنى مجاور على الطريق العمومى اقيما بالمخالفة وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف حنان فوزى نائب رئيس المركز و سكرتير الوحده القرويه بالمقاطعة وفريق العمل الميدانى، كما تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه لأحد المواطنين بقرية كفر الروك لسور يتم بناءه بدون ترخيص بطول 13متر وارتفاع 1.5متر داخل الكتله السكانية والحيز العمراني مخالفا لقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية وتم تنفيذ الازاله الفوريه فى المهد أثناء البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بإشراف الأستاذ عزت الكيلاني رئيس الوحده القروية بكفر الروك وفريق العمل الميدانى بالوحدة المحلية..

وأكدت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال المراجعة و الفحص لرخص البناء الصادرة بنطاق الوحده المحليه لقرية بسنديله التلبعة لرئاسة المركز واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين فورا حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

وأوضح اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لشده خشبيه مخالفة تمهيدا لصب الدور الثالث علوي علي مساحة 80 متر مربع بقرية برق العز نطاق رئاسة المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين باشراف ومتابعة الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس المركز..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.