زراعة الشرقية تتابع منظومة حوكمة وصرف الأسمدة للمزارعين

وجه المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع مراكز المحافظة لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التى تواجههم.

وكلف وكيل الوزارة، عدد من اللجان من مديري الادارات لمتابعة تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الاسمدة وصولها للمزارعين، والمرور الميدانى اليومى على جميع الإدارات والمكاتب الزراعية.

ولفت إلى إنه تم عقد ثلاث اجتماعات بمديرية الزراعة بالشرقية بحضوره، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز، لمتابعة تنفيذ التعليمات لضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة، كما عُقد اجتماعا موسع بحضور مديري الجمعيات الزراعية للوقوف على مدى تنفيذ اجراءات إستلام الأسمدة، والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة.

وذكر بأن اللجان تقوم على متابعة الحصر الفعلى لمحصول الأرز بجميع مراكز المحافظة، وعمل جاشنى، والمرور على عدد من الجمعيات الزراعية للتأكد من تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لحوكمة منظومة الأسمدة بكافة النواحي، وتم التوجيه بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي.