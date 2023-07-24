مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من مدينة "القدس" وأراضي الـ 48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، فيما قامت بإبعاد العشرات عنه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الوضع بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.