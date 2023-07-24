الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون

 

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

txt

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى وآخرون يحرقون سيارات بالقدس

txt

فلسطين.. مستوطنون إسرائيليون ينفذون عمليات عنف بمدينة الخليل

 المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة. 

 

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من مدينة "القدس" وأراضي الـ 48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، فيما قامت بإبعاد العشرات عنه.

 

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الوضع بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

مواد متعلقة

إصلاحي فتح يدعو للتصدي لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى .. عشرات المستوطنين الإسرائيليين داخل باحاته

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قضوا على الأحياء واستهدفوا الأموات.. الاحتلال يقصف مقابر غزة (صور)

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
الجريدة الورقية