احالة 131مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير131 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا واجا وميت غمر وشربين و بلقاس ونبروه ودكرنس علي مدار يومين وتم خلال اليوم الاول ظبط 60 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم ضبط 71 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 129 شيكارة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضرضبط دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5٪ بغرض تدويره وإنتاجه دقيق 72٪ وبيعه في السوق السوداء ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضرعدم إعلان عن الاسعار ومحاضر تبديد حرز ومحاضرعدم إعلان عن الاسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) ومحاضر عدم إعلان عن وجود مخازن ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) و تم التحفظ على..

43 شيكارة دقيق مدعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.