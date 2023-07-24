الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جانوس.. نجم يملك وجهين من الهيدروجين والهيليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتشف علماء الفلك نجما غريبا يملك وجهين مختلفين عن بعضهما بشكل كامل، وأُطلق على النجم اسم جانوس، نسبة للإله الروماني، الوجه الأول من الهيدروجين والثاني من الهيليوم، وفق العربية نت.

 

فيما بحث معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حالة النجم وتفصيلها للوقوف على أسباب هذا التغير.

من جهتها، قالت مؤلفة الدراسة الرئيسة إيلاريا كايازو، إن النجم يملك وجهين مختلفين يتغير كل سطح ويختلف عن الآخر.

وأضافت أن أغلب الأشخاص الذين يرون النجم يصابون بالذهول لقدرته على التغير.

كما أضافت أن تغير النجم بهذا الشكل يأتي نتيجة المجال المغناطيسي الصغير الموجود فيه والذي بدوره يخلق حالة من عدم التجانس في درجة الحرارة أو الضغط على السطح.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن جانوس يدور حول محوره كل 14.97 دقيقة.


 


 

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