تعرف على من شارك المسلمين في فتح الأندلس؟

ان فاتح الاندلس هو طارق بن زياد وهو من أهم القادة العسكريين في العصر الأموي، ويُذكر أنّه أسلم على يد موسى بن النّصير، وأصبح من أشدّ جنده ورجاله، وتذكر الروايات بأنّ موسى بن نُصير طلب من طارق بن زياد فتح الأندلس، فتوجَّه نحو جبل طارق في عام 92هـ، واستطاع فتح حصن قرطاجنّة والسيطرة على المناطق المجاورة للجبل.

ويُذكر أنّ المعارك استمرت بين طارق بن زياد وجيوش الحاكم القوطيّ إلا أن فتح طارق بن زياد الأندلس بعد معركة سهل الفلنتيرة التي وقعت في رمضان في عام 92هـ، واستمرت لمدة 8 أيام، وبعد ذلك توالى فتح المسلمون لأغلب مناطق إسبانيا والبرتغال، وبحلول عام 720م كانت معظم إسبانيا أو ما عُرف بالأندلس بقيادة المسلمين.

عندما فتح المسلمون الأندلس شاركهم في ذلك جيش مكون من العرب والأفارقة والأمازيغ جميعهم من المسلمين، وكان قائد الجيش طارق بن زياد حيث سار بالجيش من طنجة شمال المغرب إلى إسبانيا، وقد خاضوا معارك على الحدود الإسبانية إلى أن دخلوها واستمروا إلى أن وصلوا إلى البرتغال، وشمال إسبانيا.

وبحلول عام 720م كانت معظم أسبانيا أو ما عُرفت بالأندلس بقيادة المسلمين، وكان هذا الفتح بداية للتواجد الإسلامي في الأندلس الذي امتد نحو 800 عام تقريبًا والتي قضاها المسلمون في صراع مع الإمارات والممالك المسيحية التي كانت في المناطق التي لم يغزوها المسلمون حتى مملكة غرناطة.