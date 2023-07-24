لماذا لقب عمر بن عبد العزيز بخامس الخلافاء الراشدين

عمر بن العزيز هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، ولد سنة 16 هجري، في المدينة المنورة، نشأ عند أخواله آل الخطاب، فتأثر بهم، وكان شديد الإقبال على العلم، وهو ثامن الخلفاء الراشدين ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك على المدينة المنورة، ولمّا توفي تولى الخلافة.

و لُقّب بخامس الخلفاء الراشدين؛ لما كان عليه من ورع وتقوى، وخشيةً من الله تعالى، ونشرًا للعدالة، والسهر على راحة المسلمين، ونظرًا لسياسته العادلة في حكم الرعية، فقد كانت فترة حكمه القصيرة، والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات، من أعظم الفترات بعد حكم الخلفاء الراشدين الأربعة، لذلك لقبه الأمويون بخامس الخلفاء الراشدين.

والدة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز هي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وهي حفيدة الصحابي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ويجتمع نسبها مع نسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كعب بن لؤي، وكنيتها أم عاصم، وزوجها عبد العزيز بن مروان؛ ولدت له عاصم وعمر، وعمر بن عبد العزيز هو ثامن الخلفاء الراشدين وخامس الخلفاء الراشدين كما وصفه المؤرخون.