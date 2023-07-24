خبير يتوقع عودة البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع مع عودة التداولات

تستأنف اليوم البورصة عملها بعد انتهاء عطلات ذكرى ثورة يوليو وسط تفاؤل للمستثمرين المصريين.

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها مدعومة بالمستويات السعرية المتدنية للأسهم المدرجة.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 18000 نقطة، وذلك في حال تجاوز منطقة المقاومة المحددة عند مستوى 17850 نقطة.

كما تتوقع أن يكون مستوى 17200 نقطة منطقة دعم، ومستوى 16800 نقطة منطقة دعم ثاني.

وكان أداء البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية اتسم بالتباين بين الارتفاعات الانخفاضات، وذلك بسبب حالة الضعف التي تسيطر على السوق تأثرا بالتخبط والارتباك الذي شهده سهم طاقة عربية.

كما ساهم في هذا الارتباك أيضا اكتتاب شركة بلتون القابضة للاستثمار، في ظل قيام المستثمرين بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وكان له تأثير على سيولة السوق، وظهر ذلك واضحا في قيم التداولات خلال الجلسات الأخيرة من التداولات.

ووسط هذا التباين لايزال المستثمرين في حالة من الترقب بشأن تسلم الحكومة الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، وكذلك نتائج الأعمال نصف السنوية للشركات المقيدة في البورصة.