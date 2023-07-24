فوز فريق الجالية المصريه في نهائي بطولة كأس العالم للجالية الأجنبية في بولندا 2023

بعد فوزه علي نيجيريا ثم الجالية المغربية..

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برعاية البيت المصري في بولندا، وبمشاركة نخبة من أبناء الجالية المصرية من انحاء بولندا وأوروبا (المانيا - النمسا-التشيك)، فاز منتخبنا المصري وبجدارة وإستحقاق بكأس العالم للجاليات المقام في مدينة كاتوفيتسا البولندية .

حضر اللقاء النهائي للكأس السيد خالد هجرس -رئيس جمعية البيت المصري في بولندا والاستاذ محمد ضاحي رئيس اللجنة السياحية والاستاذ محمد شكري أبو غزالة رئيس لجنة الأنشطة بالبيت المصرى.

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وبدوره أعرب محمد عبدالغني الجندي- رئيس اللجنة الإعلامية للبيت المصري في بولندا- عن سعادته الشديدة لفوز الفريق المصري بعد تقدمه على فريق ڤيتنام و تونس والمملكة المغربية الشقيقة.

كما أشار ان مجلس ادارة البيت المصري بقيادة خالد هجرس- يدعم ويرعى جميع الانشطة والمناسبات والاحداث الرياضية والاجتماعية التي تقام على اراضي بولندا والتي تساهم في الترويج لمصر ليس فقط داخل بولندا بل في الدول الاوربية المحيطة بها.

هذا وقد حضر خالد هجرس، رئيس بيت الجالية المصرية ببولندا اللقاء لدعم الفريق المصري ويحمل تيشرت الفريق المصري وبه شعار واسم البيت المصري في بولندا.

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