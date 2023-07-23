حيلة لتنزيل صور أرشيف ألبومات جوجل المحذوفة

إذا فاتك الموعد النهائي الأسبوع الماضي للوصول إلى بياناتك المخزنة في أرشيف الألبومات الخاص بـ Google ، فقد لا يزال بإمكانك تنزيل أي صور ومقاطع فيديو "محذوفة" - في الوقت الحالي على الأقل.

لاحظ أن أرشيف الألبومات يختلف عن أرشيف صور Google. يجب ألا تتأثر أي من صورك أو مقاطع الفيديو المخزنة في صور Google بهذا الإغلاق ، وهي مشكلة فقط إذا كان لديك صور مخزنة في خدمات Google القديمة التي لم يعد من الممكن الوصول إليها.

منذ الإغلاق ، تؤدي الزيارات إلى صفحة أرشيف الألبوم الآن إلى ظهور رسالة تخبرك بإغلاق الخدمة ، وتوضح أن أي محتوى كان مرئيًا في أرشيف الألبومات من المنتجات المتوقفة ، مثل Google Hangouts (تم استبداله بـ Google Chat) أو ألبومات الويب بيكاسا (تم استبداله بصور Google) لم يعد متاحًا.

ومع ذلك ، في حالتي على الأقل ، تبين أن هذا ليس صحيحًا. إذا كانت لديك صور أو مقاطع فيديو قديمة مخزنة في هذه الخدمات ، فلا يزال من الممكن تنزيل المحتوى "المفقود" بنفس الطريقة السابقة. ومع ذلك ، لا يمكنك الآن تصفح أرشيف الألبومات عبر الإنترنت للتحقق من محتوياته قبل التنزيل. قامت Google أيضًا بإزالة الروابط المفيدة التي كانت متاحة سابقًا لإرشادك خلال العملية.

كيف لا يزال بإمكانك تنزيل بياناتك

لحسن الحظ ، على الرغم من اختفاء أرشيف الألبومات ، لا يزال من الممكن الوصول إلى محتوياته عبر Google Takeout ، وهي خدمة تنزيل البيانات المجمعة من Google.



لتنزيل بيانات أرشيف الألبوم ، توجه مباشرةً إلى Google Takeout وانتقل لأسفل الصفحة حتى ترى "AlbumArchive" ، وتأكد من تحديده في قائمة البيانات التي تريد تضمينها في التنزيل. في هذه المرحلة ، يمكنك أيضًا تحديد أي بيانات أخرى تريد تنزيلها في نفس الوقت ، ولكن كن على دراية بأن هذا قد يؤدي إلى تنزيل ضخم اعتمادًا على مقدار التخزين الذي تستخدمه على خوادم Google.