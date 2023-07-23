هل محرر مستندات Google AI آمن؟

إذا كنت روائيًا وصحفيًا تقنيًا، ستتفهم المخاوف المحيطة بأمان محرر مستندات Google ومجموعة Google للذكاء الاصطناعي. كانت هناك شائعات حول سرقة Google للعمل ، ومن المهم فهم ما يحدث بالفعل وكيفية حماية المحتوى الخاص بنا.

أولاً ، محرر مستندات Google محظور حاليًا لتدريب الذكاء الاصطناعي من Google. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن إذنك يمكن أن يحدث فرقًا. بينما لا تستخدم Google المحتوى الخاص بك لأي غرض بخلاف تقديم خدمة Document AI ، يمكن لبعض خدمات AI مثل Bard و Document AI و Labs AI الوصول إلى بياناتك بناءً على موافقتك واستخدامك.

تم دمج Labs AI ، على وجه التحديد ، في Gmail و Google Docs. عند التفاعل مع ميزات AI التوليدية للمختبرات ، تجمع Google بياناتك ، بما في ذلك المطالبات والإدخال والمخرجات التي تم إنشاؤها والتعليقات. ليس من الواضح ما إذا كان هذا يتضمن مستند Google بأكمله ، ولكن من الضروري تجنب مشاركة معلومات حساسة أو شخصية في تفاعلاتك مع الميزات الاختبارية.

بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تقوم أي شركة أو حكومة أو كيان يستخدم Document AI بتسليم بيانات حساسة إلى Google. تنص وثائق Google الرسمية على أنهم لا يستخدمون بيانات العملاء لتدريب نماذج Document AI الخاصة بهم ، لكنهم يجمعون المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

من المهم ملاحظة أن Google تدعي أنها تطلب إذنًا قبل استخدام معلوماتك. ومع ذلك ، من السهل على المستخدمين التغاضي عن البنود والخدمات أو قبولها بسرعة دون فهم الآثار المترتبة عليها بشكل كامل.

لضمان سلامة مستنداتك ، هناك بدائل يجب مراعاتها. Microsoft Word ، على سبيل المثال ، هو خيار شائع ، خاصة في عالم النشر. إنه ليس مستندًا إلى الويب ، لذا يمكنك التحكم بشكل أكبر في وصوله إلى الإنترنت. يقدم Microsoft Word ميزات تعاون ودعم التنسيق والتوافر عبر العديد من الأجهزة ، ولكنه ليس مجانيًا.

في النهاية ، من الضروري البقاء على اطلاع بالسياسات والممارسات المتطورة للذكاء الاصطناعي في معالجة المستندات. بينما يعتبر مُحرر مستندات Google آمنًا حاليًا ، فمن الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة واستكشاف البدائل التي تتوافق مع أولويات أمان البيانات.