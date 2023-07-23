نشأت الديهي عن انتقاده من توفيق عكاشة.. مقدرش أرد عليه (فيديو)

رد الإعلامي نشأت الديهي على انتقاده من قبل الإعلامي توفيق عكاشة قائلا: "احنا منقدرش نرد عليك أبدًا، لأنك راجل فلاح أصيل، عجبك كلامي ولا ما عجبش كلامي، مش هقدر أرد عليك".

وطالب نشأت الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين بسحب جائزة النيل من الدكتور محمد أبو الغاز، بعدما تحدث على أن انقطاع الكهرباء يأتي في اطار تفكيك الدولة، بعد اتخاذ الدولة المصرية قرارًا بتصدير الغاز للخارج، للحصول على بعض الدولارات، على حد تعبيره.

محمد أبو الغار لا يستحق جائزة النيل

وأضاف نشأت الديهي: "أرى أن الدكتور محمد أبو الغار لا يستحق جائزة النيل، هو أبو الغار عمل ايه للطب في مصر، قدم ايه لمصر، اخترع ايه، ايه اللي أضافه أبو الغاز لمصر أو للعالم".

وتابع: "الرئيس السيسي اللي بتهجمه يا أبو الغار، أنقذ 10 ملايين مصري من الموت المحقق، من خلال إطلاقه مبادرة فيروس سي، ومصر الآن أصبحت خالية من فيروس سي".