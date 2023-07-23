الاتحاد العام للمصريين في اوغندا يشارك في احتفالات ثورة ٢٣ يوليو

أقام سفير جمهورية مصر العربية في اوغندا السفير منذر سليم وحرمه حفلا في الذكري ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة وذلك بمقر اقامة سيادته .

كما شارك بالحفل كافة أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الدكتور المستشار محمد نزيه ونائب السفير مهند بك والمستشار محمد عبده والمستشار احمد سيف المستشار التجارى بالسفارة المصرية.



شارك بالحفل عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بدولة أوغندا ، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية والعربية في كامبالا ومنهم كل من سفير دولة الامارات العربية المتحده وسفير دولة باكستان وسفير المملكة العربيه السعودية وسفير جمهوريةالسودان بالاضافة الي عدد من أعضاء الجالية المصرية ورجال الأعمال المصريين في اوغندا .



كما حضر أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج برئاسة المهندس عبد العزيز البساطي والمستشار محمد علي شعبان المستشار القانوني للاتحاد بأوغندا و الاستاذ عبد المنعم المستشار السياحي كما حضر وفد من رجال الأعمال الشركات المصرية الرائدة في أوغندا يتقدمهم م .محمد طلبة رئيس شركة المقاولون العرب واستاذ وائل مدير شركة مصر للطيران ، م. عمرو عبد ربه ، والسادة الأطباء عن المركز الطبي المصرى بجينجا كما شرف الحضور أعضاء بعثة الأزهر الشريف والأوقاف المصرية والكنيسة المصرية .

وقد كان الإحتفال معبرا عن الحاله الوطنية وفرحة ابناء الجالية باللقاء الذي جمع أبناء المصرية في اوغندا تحت مظله العلم المصري في وحود السفير المصري هناك ولم يخل اللقاء من الإشادة بأداء الشركات المصرية العامله هناك ومدى تحقيق انجازاتها في المواعيد المحدده مع تواجد كافة المنتجات المصرية في الاسواق المصرية في اوغندا .

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