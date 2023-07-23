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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باتشيكو: قدمنا مباراة قوية أمام بطل الدوري..ونجحنا في إنهاء الموسم بشكل مثالي

جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على الأهلي مؤكدا تهانيه للمنافس على فوزه بالدوري وأنها الروح الرياضية التي تسود في النهاية بين الجميع، موضحا أن بيراميدز قدم مباراة قوية للغاية ولعب منذ اللحظة الأولى بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط لختام الموسم بالصورة الأفضل.

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شدد على أن الفريق لعب مباريات قوية أمام الأهلي ولم يوفق في نهائي الكأس والسوبر المصري بالإمارات رغم المجهود المضاعف الذي بذله الفريق،، مشددا على أنه منذ توليه المهمة لم يلعب مباراة واحدة مكتمل الصفوف بسبب الإصابات والإيقافات، حتى مباراة اليوم كانت الدكة بالكامل من الشباب صغير السن، ولكنها مجموعة مثالية وقدمت أفضل ما لديها، وأنهت الدوري بالفوز على بطل المسابقة في النهاية بنتيجة كبيرة، ويجب أن يشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الفترة الماضية، وإنهاء الموسم بشكل مثالي.

باتشيكو: كنا نسعي لتحقيق بطولة هذا الموسم 

أوضح أن اللاعبين هم أصحاب الفوز، ويجب أن يشكر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على دعمه وكذلك الإدارة التنفيذية بالكامل، على دعمها في الفترة الماضية وتوفير كل المتطلبات، وكان يأمل أن يحقق بطولة هذا الموسم بعدما كان قريبا من ذلك ولكن مستقبلا الأمور ستكون أفضل بكثير وبيراميدز أمامه خطوات واضحة للعب على كل البطولات التي يشارك فيها.

أكد أن أفضل ما قدمه الفريق هو عدم الخطأ طوال المباراة، والفريق كانت لديه القدرة على تسجيل أغلب الفرص، ولولا سوء الحظ لكان الفوز بنتيجة أكبر في اللقاء، مشددا على أنه يشكر الفريق على تنفيذ خطة اللعب بصورة ممتازة واللعب بأفضل شكل في المرحلة الماضية.

أشار إلى الإجهاد كان واضحا في الفترة الماضية ولكن الفريق اجتهد بشدة وقدم واحدة من أفضل مبارياته في ظل احترامه للمنافس ودائما بيراميدز يحترم جميع منافسيه ويلعب من أجل الفوز في كل البطولات التي يشارك فيها.

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