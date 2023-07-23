6 نصائح لمنع تلف السمع من الاستخدام المفرط للسماعات

أصبحت سماعات الرأس أو سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية رفيقًا شائعًا لمستخدمي الهواتف الذكية. في حين أنها مفيدة بالتأكيد ، يجب على المرء استخدامها بشكل صحيح أو قد يؤدي إلى تلف السمع. إذا كنت تستخدم سماعات الرأس / سماعات الأذن لساعات طويلة في اليوم ، فإليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لمنع تلف حاسة السمع:

اخفض الصوت

لنبدأ بالأساسيات المطلقة لأن هذه هي النصيحة الأكثر أهمية. كلما ارتفع مستوى الصوت ، زادت احتمالية إلحاق الضرر بحاسة السمع. توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بالاستماع إلى الموسيقى بما لا يزيد عن 60٪ من الحجم الأقصى. يأتي الكثير من الهواتف الذكية الآن مزودًا بميزة ترسل لك تنبيهًا تحذيريًا إذا كنت تستمع إلى الموسيقى بمستوى صوت عالٍ لأكثر من 10 دقائق.

امنح سماعات الرأس هذه وأذنيك استراحة

خذ فترات راحة واستخدم سماعات الرأس لفترات زمنية قصيرة. لا تستمع إلى الموسيقى لأكثر من 60 دقيقة في المرة الواحدة. إذا كنت بحاجة إلى الاستماع لفترة أطول من ذلك ، فخذ قسطًا من الراحة كل 20 دقيقة للسماح لأذنيك بالراحة.

إلغاء الضوضاء هو صديقك

الخيار الجيد هو اختيار زوج من سماعات إلغاء الضوضاء. يمكن أن تساعد سماعات إلغاء الضوضاء في حجب ضوضاء الخلفية ، بحيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت أقل. يمكن العثور على إلغاء الضوضاء في سماعات الرأس / سماعات الأذن عبر النطاق السعري الآن.

تنظيف وصيانة سماعات الرأس الخاصة بك

قم بتنظيف سماعات الرأس أو سماعات الأذن بانتظام لمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا. قد يؤدي جهاز الاستماع المتسخ إلى التهابات الأذن أو يجبرك على زيادة مستوى الصوت للتعويض عن انخفاض جودة الصوت.

لا تستخدم سماعات الرأس في بيئة صاخبة

إذا كنت في بيئة صاخبة ، فسيتعين رفع مستوى الصوت لسماع الموسيقى ، مما قد يزيد من خطر إصابتك بضرر السمع. لذا تجنب استخدام سماعات الرأس في بيئة صاخبة. لنفترض ، إذا كنت بالقرب من موقع بناء ، فمن الأفضل عدم استخدام سماعات الرأس.

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تجنب مشاركة سماعات الرأس

ليس من الجيد مشاركة سماعات الرأس مع الآخرين بشكل منتظم. إذا كنت تشارك سماعات الرأس مع أشخاص آخرين ، فقد تتعرض لشمع الأذن والبكتيريا ، مما قد يؤدي أيضًا إلى الإضرار بحاسة السمع.

علامات تلف السمع

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية ، فمن المحتمل أن يكون لديك تلف في السمع:

طنين في الأذنين

صعوبة في السمع في البيئات الصاخبة

صعوبة فهم الكلام

الشعور بالحاجة إلى رفع مستوى الصوت على التلفزيون أو الراديو

راجع اختصاصي السمع لإجراء اختبار السمع على الفور ، في حال لاحظت أيًا من هذه الأعراض أو جميعها.