الأهلى المصرى يتعاون مع UNIDO لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقّع بروتوكول فى قطاع السيارات وحلول النقل

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يعمل على تعزيز التمويل الأخضر بما يدعم التنمية الشاملة.

ووقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائى وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة.

وقال عكاشة إن البروتوكول يأتى امتداداً للتعاون المثمر والبناء بين البنك الأهلى المصرى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) التى تعمل على تعزيز التمويل المناخى والأخضر وتعزيز خدمات الشركات الخضراء، بما فى ذلك فى المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كافى، بما يساهم فى تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة فى مصر.

وأضاف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يولى اهتماماً بالغاً بالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بصفة عامة وبالأخص بصعيد مصر استكمالاً لتحقيق التنمية المستدامة.

موضحاً أن تلك الاتفاقية تتزامن مع ما تنتهجه الدولة من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والدولى فى صعيد مصر، ورفع التنافسية وتحقيق معدلات أعلى من المرونة الاقتصادية بالمنطقة بهدف رفع معدلات النمو الصناعى، وخلق فرص عمل ملائمة.

وأعربت فتوه حيدارة، نائب المدير العام والمدير الإدارى لمديرية الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن اعتزازها بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر البنوك العاملة فى مصر، مشيرةً إلى النهوض بهذا القطاع بهدف تحسين المنتج المصرى والمساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت، وبناء قطاع خاص مزدهر.

وأكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ان تفعيل هذه الاتفاقية يعزز الشراكات بين البنك الأهلى المصرى والجهات التنموية الدولية، بالإضافة إلى أنه يأتى امتداداً لدعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الدعم الفنى المجانى وتوفير حزمة من البرامج التدريبة المجانية لرفع الكفاءة وزيادة المعرفة المتعلقة بمجالات التمويل المستدام للعملاء من أصحاب تلك المشروعات، كما أنه يتيح تيسير الحصول على التمويل اللازم فى محافظتى قنا والأقصر بصعيد مصر العاملة فى مجالات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة.

وعلى الجانب الآخر وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع مجموعة أبوغالى موتورز بهدف تعظيم الشراكة بينهما وذلك فى إطار رعاية البنك للمجموعة والتى تعد من إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال السيارات وحلول النقل فى مصر.

أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الشراكة تهدف إلى تقديم خدمات ومزايا حصرية صُممت خصيصًا لتلبية تطلعات واحتياجات عملاء البنك الأهلى المصرى )البلاتينوم، البلاتينوم بلس، البلاتينوم ايليت)، بالإضافة إلى خدمات مصرفية لعملاء مجموعة أبوغالى موتورز، حيث سيتم تقديم تجربة فريدة لأول مرة لهم من البنك ترتبط بالخدمات المقدمة من مجموعه أبوغالى موتورز من خلال تقديم عروض حصرية ومزايا عديدة طوال العام على جميع منتجات وخدمات مجموعة أبوغالى موتورز وفقا وكل شريحة من العملاء.

واشار أبوالفتوح إلى أنه من خلال هذه الشراكة سيوفر البنك الأهلى المصرى مجموعة من المدفوعات الإلكترونية المختلفة لمجموعة أبوغالى موتوز من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو خدمة التحصيل الإلكترونى e commerce أو Tap on phone لدى مراكز الصيانة أو معارض البيع وكذلك لدى خدمات التنقل التى ستوفرها المجموعة بهدف تقليل تداول الكاش والاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية فى التعاملات اليومية.

ومن جانبه أكد ماهر أبوغالى رئيس مجلس اداره مجموعه أبوغالى موتورز ان الشراكة مع البنك الأهلى المصرى تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات وتقديم تجربه مميزه للعملاء تعتبر الأفضل فى السوق المصرى فى مجال integrated mobility solutions، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك الاهلى المصرى من خدمات مميزة وحصرية لعملاء أبوغالى موتورز بكافة الأنشطة المصرفية. خاصة وان تلك الشراكة تخدم عملاء البنك والمجموعة معا بشكل يعكس اهتمام مجموعه أبوغالى موتورز بعملائها منذ عام ١٩٨٠ وحتى اليوم.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن حاملى بطاقات البنك الأهلى المصرى سيتمكنون من التمتع بالعروض الحصرية على خدمات التنقل التى توفرها مجموعة أبوغالى موتورز (SIXT، London Cab) على مدار العام، بالإضافة إلى تقسيط رسوم الصيانة وقطع الغيار على فتره 12 شهراً بدون فوائد، بالإضافة إلى خدمات ومزايا أخرى وذلك بهدف الحفاظ على سيارات العملاء بتوفير حلول دفع آجلة بدون رسوم إدارية أو فوائد.

وقد اشار المهندس تامر قطب الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبوغالى موتورز إلى اتاحة ميزة عملاء البنك الأهلى المصرى المميزين عند الرغبة فى إجراء صيانة لسيارتهم من خلال طلب إرسال مندوب لاستلام السيارة من المنزل وإعادتها مرة اخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة مع توفير وسائل دفع إلكترونية للعملاء لسداد قيمه الفاتورة ومنح الخصم الخاص بكل شريحة من عملاء البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى توفر خدمة Door toDoor service بشروط محددة.

مع قيام مجموعة أبوغالى موتورز بتوفير تجربة تنقل مميزة وفريدة من خلال منصة لندن كاب للتنقل وخدمات مميزة من شركه SIXT لإيجار السيارات فى مصر وجميع أنحاء العالم والتى تمثل الأفضل على الاطلاق فى وسائل التنقل المختلفة فى مصر.

كما يقدم البنك الاهلى المصرى العديد من الخدمات ومنها التسهيلات المميزة لقطاع التجزئة المصرفية لعملاء أبوغالى موتورز وذلك من خلال إصدار بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بالبنك وكذا خدمات أخرى تيسر لعملاء أبوغالى موتورز المعاملات المصرفية.