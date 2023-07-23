الباز تعليقا على احتجاج طلاب حقوق الاسكندرية: الطلبة توحشوا بعد يناير (شاهد)

عقب الإعلامي محمد الباز، على احتجاج طلاب كلية حقوق الاسكندرية عقب رسوب عدد كبير من الطلاب في مختلف الفرق.

وقال "الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، إن طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فوجئوا بنتائج مخيبة لآمالهم، فلجأوا للاحتجاج، لأنهم يرون أنهم ظلموا، بينما الجامعة أعلنت أنها طبقت القانون، ومن لديه مشكلة يقدم تظلم، وسيتم النظر للتظلم طبقًا للإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه من الصعب التشكيك في نتائج الجامعة، وإذا كانت هذه النتيجة فإنها تدل أن مستوى الطلبة كارثي، لافتا إلى أن زيادة عدد الراسبين في كليات الطب في جامعتين في الصعيد، كان مفهومًا، لأن الطلبة الذين غشواو في الامتحانات وكانوا دون المستوى، أظهرت امتحانات الطب مستواهم، لكن ارتفاع نسب الرسوب في كليات حقوق، تدل على تدنى مستوى الطلبة.

وواصل الباز أن "الطلبة عاملين حملة ضخمة جدًا، يمارسون حالة من الإرهاب على إدارة الجامعة لتغيير النتيجة، أتعشم الطلبوا يهدأوا، ويدركوا أن الاحتجاج لن يؤدي لحل"، مستطردا:"لاحظت إن الطلبة تشرسوا بعد يناير، ومن منطلق أني أستاذ جامعي، وجدت حالة من الشراسة لدى الطلبة يريدون التقديرات عنوة، يوجد لامبالاة واستسهال".

وناشد الباز، المسئولين في جامعة الإسكندرية، ألا يستهينوا بالأمر، مردفا: "يوجد لغز في هذا الاحتشاد، والصخب، لا أستبعد لعب في الموضوع، ونادرًا لما يبقى فيه مشكلة في التصحيح".

كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

وشهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أمس السبت، تجمهرا لعدد كبير من الطلاب احتجاجا على نتيجه كافة الفرق الدراسية عقب ظهورها على موقع الكلية وتراوحت نسب النجاح بين 20% الـ40% وهو ما أدى لرسوب عدد كبير من الطلبة، وسط حالة من الغضب.

وقام عميد الكلية الدكتور محمد الفقي، بالنزول إلى الطلاب والتحدث معهم والتأكيد على أن نسب النجاح مرتفعة وتخطت الـ50 %، وأنه سيجري فتح باب التظلمات ومراجعة النتيجة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية، بدأت لجميع الفرق والشعب يوم الاحد الموافق 21/5/2023، وانتهت الأحد الموافق 25/6/2023، ووفقا لقرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ 22/5/2021، فإن نظام تصحيح امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية يتم بنظام التصحيح الإلكتروني، وحال عدم كتابة رقم نموذج الامتحان في كراسة الإجابة، سيحصل الطالب على درجة صفر في الامتحان.