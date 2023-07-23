كيف تتحقق من صور الذكاء الاصطناعي

كان التفريق بين ما إذا كانت الصورة التي تراها من صنع الذكاء الاصطناعي أم حقيقية مهمة صعبة منذ الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، هناك احتمالات بأن الكثير منا قد خدع بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في الأشهر القليلة الماضية.

ولكن يبدو أن أيام هذا الخداع قد تكون معدودة. من أجل ذلك، تعهد تحالف من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة بوضع علامة مائية على المحتوى الذي تنتجه منظمة العفو الدولية.

وافقت سبع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على ضمانات طوعية لتطوير التكنولوجيا، وتعهدت بإدارة مخاطر الأدوات الجديدة.

أعلنت الشركات السبع - Amazon و Anthropic و Google و Inflection و Meta و Microsoft و OpenAI - رسميًا التزامها بالمعايير الجديدة في مجالات السلامة والأمن والثقة في اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في 21 يوليو.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات للتغلب على بعضها البعض بإصدارات من الذكاء الاصطناعي تقدم طرقًا جديدة قوية لإنشاء نصوص وصور وموسيقى وفيديو دون تدخل بشري. لكن القفزات التكنولوجية أثارت مخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة والتحذيرات الرهيبة من "خطر الانقراض" مع تطور أجهزة الكمبيوتر التي تدرك نفسها بنفسها.



صور AI للحصول على علامة مائية



التزمت الشركات بتطوير آليات تقنية قوية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون متى يتم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي ، مثل نظام العلامات المائية. يمكّن هذا الإجراء الإبداع مع الذكاء الاصطناعي من الازدهار ولكنه يقلل من مخاطر الاحتيال والخداع.

ستبحث هذه الشركات أيضًا في مخاطر مثل التحيز والتمييز وانتهاك الخصوصية. الالتزام الرئيسي الآخر هو الاستثمار في الأمن السيبراني وضمانات التهديدات الداخلية لحماية أوزان النماذج المسجلة الملكية وغير المنشورة. تعتبر أوزان النموذج هذه أهم جزء في نظام الذكاء الاصطناعي ، وتتفق الشركات على أنه من الضروري إصدار أوزان النموذج فقط عندما يكون مقصودًا وعندما يتم أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.





صور AI هزت العالم



في مايو، تراجعت الأسواق الأمريكية لفترة وجيزة بعد انتشار صورة وهمية للبنتاجون يلفها الدخان على وسائل التواصل الاجتماعي. آخر كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يركض مع الشرطة ببندقية هجومية.

في صورة أخرى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، شوهد ترامب وهو يعانق ويقبل أنتوني فوسي، المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض.