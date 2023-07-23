عمرو هلال يهنئ شقيقه محمد بمناسبة الخطوبة

يتقدم الصحفي عمرو هلال بارق وأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى شقيقه المحاسب محمد هلال بمناسبة خطوبته على المهندسة إسراء عبدالله، متمنيا لهم مزيد من التقدم والرقي، وتمام الفرح لكم وبالرفاه والبنين وألف مبارك.

في حفل حضره الأهل والأصدقاء والأقارب، أقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمركز قويسنا محافظة المنوفية، وبمناسبة الخطوبة السعيدة اتوجه لكم بأحر التهاني و خالص تمنياتنا أن يفرح الله قلوبكم ويوفقكم و أن يكون العرس قريبًا بإذن الله.



ويهنئ العروسين، باسمى كلمات التهاني والمباركة المفعمة بالسرور، وأرجو من الله أن تنعمان بحياة سعيدة، مظللة بالحنان والرحمة والسعادة.

وفي النهاية اتمنى لكم فترة خطوبة سعيدة، وأن يدوم الفرح في حياتك إلى الأبد، ويطيل الحزن غيابه عنك، بارك الله لكما في حياتكما القادمة.