كيفية إجراء استطلاعات الرأي في Google Meet

في حقبة ما بعد الجائحة تتبنى المنظمات والمعلمون الوضع الطبيعي الجديد لأماكن العمل الرقمية والتعلم عن بعد. تدرك جوجل هذا التحول، وتواصل تحسين تطبيق مؤتمرات الفيديو Google Meet.إحدى هذه الميزات هي الاستطلاعات.

يمكن أن يكون دمج استطلاعات الرأي بمثابة كسر ممتاز، خاصة عند استخدامه في بداية الاجتماع، مما يساعد على إشراك المشاركين وتعزيز الشعور بالحضور والتركيز. إذا كنت تستضيف الاجتماع وتقدم في الاجتماع، فقم بالانضمام إلى المكالمة قبل بضع دقائق وقم بإعداد أسئلة استطلاع لجمع ردود الفعل وإشراك المجموعة خلال الاجتماع.

يمكن للمضيف إعداد أسئلة متعددة وعرضها عليهم فقط وبدء الاستطلاع في الوقت المناسب أثناء المكالمة. يتلقى مضيفو الاجتماع أيضًا تقريرًا بإحصاء النتائج لتسهيل الرجوع إليها واتخاذ الإجراءات.



للمشرفين:

في Google Meet، إذا كنت مشرف الاجتماع، فلديك خيار إنشاء استطلاعات للمشاركين للتصويت عليها. بمجرد انتهاء الاجتماع، سيتلقى المنسق رسالة بريد إلكتروني آلية تحتوي على تقرير مفصل لنتائج الاستطلاع. يتضمن التقرير أسماء المشاركين وإجاباتهم. ومع ذلك، في حالة الاستطلاعات المجهولة، لا يتم الكشف عن أسماء المشاركين في التقرير للحفاظ على السرية.

كيف يمكنك إجراء الاستطلاع في Google Meet



1.الخطوة 1: في الاجتماع ، انتقل إلى الجزء السفلي الأيمن وانقر على الأنشطة> الاستطلاعات

2.الخطوة 2: انقر الآن لبدء الاستطلاع

3.الخطوة 3: بعد ذلك أدخل سؤالاً وأضف خيارات للاستطلاع

(ملاحظة: نصيحة: يمكنك السماح للمستخدمين بالرد على استطلاعات الرأي بشكل مجهول. قبل حفظ الاستطلاع أو تشغيله ، قم بتشغيل "ظهور الردود بدون أسماء")

4.الخطوة 4: اختر واحدًا:

لنشر الاستطلاع، انقر فوق "إطلاق".

لحفظ استطلاع الرأي الخاص بك حتى تتمكن من إطلاقه لاحقًا ، انقر فوق حفظ.

تلميح: تظل استطلاعات الرأي التي تحفظها مدرجة ضمن الاستطلاعات طوال مدة الاجتماع. بعد انتهاء المكالمة، يتم حذف جميع الاستطلاعات نهائيًا. يتم إرسال تقرير اقتراع عبر البريد الإلكتروني إلى وسطاء الاجتماع في نهاية الاجتماع.

بعد بدء الاستطلاع، للتصويت على الاستطلاع الخاص بك، حدد أحد الخيارات ثم انقر فوق تصويت.