تحذيرات عاجلة بسبب موجة الحر الشديدة.. متنساش الولاعة في العربية

تشهد البلاد موجة حر شديدة خلال الأيام الماضية، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.

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وهناك بعض التحذيرات والتنبيهات التي يجب الانتباه إليها:

-يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازية.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط .

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

10- يجب الانتباه من العقارب والثعابين.

11- الاكثار من شرب الماء والسوائل.

12- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

13- الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

14- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

15- البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.