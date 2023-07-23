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الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أستاذ تاريخ: جمال عبد الناصر رفض إعدام الملك فاروق.. فيديو

الملك فاروق وجمال
الملك فاروق وجمال عبدالناصر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان قارئًا جيدًا للواقع السياسي، ودقق في دارسة للنظام العالمي، وهذا ما ساعده بصورة كبيرة في نجاح ثورة 23 يوليو.

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جمال عبد الناصر رفض إعدام الملك فاروق

وتابع "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جمال عبد الناصر أدرك أن الاحتلال الإنجليزي لن يفرط في مصر، لأن القاهرة كانت دولة مهمة جدّا للمصالح البريطانية، ولذلك قام بثورة 23 يوليو 1952.

وأشار إلى أن الضباط الأحرار قاموا بتجربة الاغتيالات السياسية، ولكن "عبد الناصر" أدرك بأن الاغتيالات السياسية لن تحقق الهدف، فقرر الضباط الأحرار القيام بالثورة من أجل تغيير النظام الحكام، وطرد الملك فاروق.

وأضاف أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان  مستعدًا للكثير من القرارات بعد تغيير النظام الحاكم، حيث رفض إعدام الملك، قائلاً: "اتركوه لحكم التاريخ"، مشيرًا إلى أن تنظيم لضباط الأحرار تكون بسرية شديدة، حيث كان بعض عناصر التنظيم لا يعلمون جميع الأفراد.

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