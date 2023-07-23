انخفاض أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق.. الكل هيأكل فراخ

شهدت أسعار الدواجن خلال الاونة الأخيرة تراجعا كبيرا وانفراجة بعد الأزمة التي استمرت لعدة شهور، حيث كانت قد ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، الأمر الذي جعل الحكومة تفكر خارج الصندوق لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

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ويرجع انخفاض أسعار الدواجن لعدة أسباب أولها طرح كميات كبيرة في الأسواق ما جعل هناك زيادة في المعروض، ثانيها الإفراجات الجمركية وتوفير الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى خوف المربين من نفوق الدواجن، كما أن كثيراً من المربين خفضوا مدة الدورة الإنتاجية من 40 إلى 35 يوماً.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن 64 جنيهًا للأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الفراخ الحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي الأسواق

و سجلت الدواجن البلدي في المحلات، متوسط سعر قدره 109.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 92 جنيهًا، مقابل 125 جنيهًا.

أسعار البيض

سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما يتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا، وتراوحت كرتونة البيض الأبيض من 112 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 118 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الاسواق

وعن أسعار الأعلاف، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12700 جنيه، ذرة أوكراني نحو 10500 جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن، سحل علف بادي 23% من 21690 جنيهًا إلى 21800 جنيه، والعلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيه إلى 21750 جنيهًا، وعلف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21650 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

و تباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق، حيث سجل كتكوت أربو سعر 12.5 جنيه، وكتكوت إيفيان 14 جنيهًا، وكتكوت كب 13.5 جنيه، وكتكوت روص من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، وكتكوت روزي 10 جنيهات، وكتكوت أبيض 11 جنيهًا، وكتكوت ساسو 12 جنيهًا، وكتكوت أر 14 جنيهًا.