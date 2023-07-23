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الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يتحرك لضم ياسين بونو

بونو
بونو

 تحرك نادي بايرن ميونخ الألماني لتقديم عرضًا رسميًا لنظيره إشبيلية من أجل ضم حارسه المغربي ياسين بونو، في الميركاتو الحالي.
 

 وقدم بايرن ميونخ عرضًا لإشبيلية مقابل 8 ملايين يورو مع وجود 4 ملايين كإضافات لضم بونو.
 

 إشبيلية يرفض عرض بايرن ميونخ:
 

 وتابعت التقارير، أن نادي إشبيلية يرى أن العرض المقدم من بايرن ميونخ غير مرضي، بعدما رفض عرض باريس سان جيرمان الذي جاءت قيمته 12 مليون يورو دون وجود مكافآت.

 يملك بونو مع ناديه إشبيلية عقدًا يمتد حتى عام 2025 ووصلت قيمته التسويقية لـ 12 مليون يورو.
 

 وتهتم أندية أوروبية بالتعاقد مع بونو على رأسها ريال مدريد، مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، وبرشلونة، بالإضافة لأندية سعودية.

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