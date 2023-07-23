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الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي في ذكرى 23 يوليو: الثورة أسست الجمهورية الأولى ومضت لتبني مصر الجديدة

الصفحة الأولى جريدة
الصفحة الأولى جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو: الثورة أسست الجمهورية الأولى ومضت لتبني مصر الجديدة.

 

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رسائل السيسي خلال كلمته للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

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برلمانية: أزمة الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (شاهد)

 

 ويتضمن عدد جريدة الوفد غدًا الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 مؤشرات نجاح الثانوية العامة: الكيمياء 88.9%.. التاريخ 90.2%.. الجغرافيا91.6%.. الفيزياء 91%

 الذهب المصري يجذب شركات التنقيب العالمية:

 د.وجدي زين الدين يكتب: مصر آمنة.. رغم أنف المتربصين

 شركات الأدوية تضاعف الأسعار وتتلاعب بمرضى السكر

 "المالية": الفحص الإلكتروني يكشف 22 ألف حالة تهرب ضريبي

 الأسواق في قبضة التجار.. والشعب يدفع الثمن 

 استمرار الموجة الحارة حتى نهاية أغسطس

 "أوسوريو"يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة "المنستيري" في البطولة العربية

 سيدة تدير وكرًا لتزوير كارنيهات المستشارين

 تحركات حكومية وبرلمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

 مشاجرة بـ"الشوم" في قلب البحر

الصفحة الأولى جريدة الوفد 

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