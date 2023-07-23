اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي في ذكرى 23 يوليو: الثورة أسست الجمهورية الأولى ومضت لتبني مصر الجديدة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو: الثورة أسست الجمهورية الأولى ومضت لتبني مصر الجديدة.

ويتضمن عدد جريدة الوفد غدًا الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

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