بنس: الرئيس الأمريكي أخطأ في شرح مصلحتنا الوطنية في أوكرانيا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بـ "خطأ رهيب" بشرح سبب اهتمام أمريكا بأوكرانيا.

وقال بنس في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعلم أنه قال إننا موجودون هناك طالما استغرق الأمر، ولكن، بصراحة، لا ينبغي أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.

وأضاف "هذه الإدارة، ليس من المستغرب، أن تتباطأ في تقديم الدعم العسكري منذ وقت مبكر. لقد قطعوا المساعدة العسكرية التي كنا نقدمها لأوكرانيا في ظل إدارة ترامب بنس في البداية".

وتابع بنس "حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية، كانت الإدارة بطيئة في تسليم الدروع وتسليم الذخائر وما زالت لم تمنح الإذن بتوفير طائرات F-16 لحلفائنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استثمرت 3٪ من ميزانيتها الدفاعية في أوكرانيا.

وأضاف: "يلقي جو بايدن هذه الخطب المبهمة حول الديمقراطية في أوكرانيا، نحن ندعمهم على أساس عسكري وندعم جنودهم"، مشيرا إلى أنه إذا اجتاح [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين أوكرانيا، فلن يمر وقت طويل قبل أن يعبر الجيش الروسي الحدود، حيث سيُطلب من رجالنا ونسائنا بالزي العسكري الذهاب والقتال والدفاع"، مشيرًا إلى أن للولايات المتحدة مصلحة وطنية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بنس إن إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه لمحاربة روسيا هو "أفضل طريقة" للإشارة إلى الصين بأن "أمريكا هي زعيمة العالم الحر".

وأضاف: "لن نتسامح مع روسيا أو الصين، إذا حاولتا رسم الخطوط الدولية بالقوة".

وقال بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة "لن تتراجع" بشأن دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وبينما قال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فقد أعلن عن خطة أمنية طويلة الأجل لكييف في قمة الناتو هذا الشهر.