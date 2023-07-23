الكاميرون.. 12 قتيلا في انهيار مبنى في دوالا

أنهار اليوم الأحد، مبني سكنى في دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون، نتج عنه وفاة أكثر من 12 شخصًا وإصابة 5 في حالة الطوارئ القصوى.

قال تشارلز إيلي زانغ زانغ، عضو مجلس مدينة دوالا، إن انهار مبني سكنى مكون من أربعة طوابق، في مبنى سكنى آخر من طابق واحد في شمال المدينة.

وأكد إيلى، أن عمال الإغاثة يواصلون البحث عن ناجين، موضحًا أن عدد القتلى وصله 12 قتيلًا و21 جريحًا بينهما خمسة في حالة طوارئ.

أصدر مستشفي لاكوينتيني فى دوالا، بيانًا صحفيًا، أن 13 حالة يتلقون العلاج، ووفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات وأخرو تبلغ 19 عامًا.

وأوضحت إدارة المستشفي، بأن الأشخاص الـ 11 الآخرون المصابون دخل ثلاثة أطفال منهم في غرفة الطوارئ يتقلون العلاج، وفتاة أيضًا تبلغ من العمر 28 عامًا وخمسة رجال.

تعيش دولة الكاميرون، حالة من القلق والتوتر، جراء الأعمال القتالية التي تقوم بها المتمردون الأنفصاليون ضد الجيش في المناطق النزاع.

قالت وزارة الدفاع الكاميرونية، عن مقتل عشرة مدنيين في شمال غرب البلاد، إثر هجوم مسلح شنه متمردون انفصاليون في تلك المناطق اليت يدور حولها النزاع.

وأضافت الوزارة، أن الهجوم وقع في حى بمدينة باميندا، عاصمة المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عنه عشرات المدنيين.

وأوضحت الوزارة، أن ما يقرب من عشرة انفصالين يرتدون زيًا مشابهًا للزي العسكرى ومسلحين بأسلحة آلية، نجحه في تجميع المواطنين علي أسس القوات المسلحة، وبعد ذلك أطلقه النار عليهم بغزارة وعشوائيًا.

وتابعت الوزارة، في بيانها، أن طلقات الرصاص أصابت، عدد من الزبائن الذين كانوا جالسين في الحانة، موضحًا بأن الحصيلة الأولية لهذا الهجوم 10 قتلى وجريحان.

وأكدت الوزارة، أنها طالبت الجهات الإدارية والقضائية بفتح تحقيقًا في الهجوم، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تواصل عمليات البحث عن مرتكبيه.

في نهاية 2016، تشهد المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، نزاعًا بين المتمردين الانفصاليين من ناحية، والجيش والقوات الداخلية من جهة أخري.

المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة

ووجهت المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، كلا الأطراف بارتكاب جرائم ضد المدنيين في نزاعهما هذا، وارتكاب جرائم عديدة ضد حقوق الانسان.

وتعتبر هذه الأقليّة الأنغلوفونية نفسها مهمشّة من جانب الغالبية الفرنكوفونية، في بلد يحكمه بقبضة حديد منذ أكثر من 40 عاماً الرئيس بول بيا (90 عاماً).

شنت القوات المسلحة في الكاميرون، هجومًا مسلحة علي الانفصاليين في المنطقة المضطربة الناطقة باللغة الانجليزية شمال غرب البلاد، نتج عنه مقتل 10 أشخاص.

قالت القوات المحلية وقوات الأمن، إن القتلى كان من الأنفصاليين المسلحين الذين خطفه وعذبه عشرات النساء في المنطقة الشهر الماضي، واطلقه سراحهن، ولكن دحض الانفصاليون هذه المزاعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المتوفين من المدنيين المعروفين لدى الأهالي، وليسوا من المقاتلين.

وأضافت القوات، أن الانفصالين الذين في صراع مع القوات الحكومية منذ 2017م، هدفهم إنفصال البلاد إلي منطقتين في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.

منظمة الأمم المتحدة

نشرت منظمة الأمم المتحدة، بيانًا توضح فيه، فرار أكثر من 500 ألف كاميروني ناطقين باللغة الإنجليزية من منطقتي الشمال الغربي والجنوب، بغرض الاستقرار في مدن العاصمة وما حولها من المناطق الناطقة باللغة الفرنسية.

منذ أن بدأت الجماعات الانفصالية في القتال من أجل بناء دولة مستقلة، وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وأجبر نحو 700 ألف شخص على الفرار.

تشهد دولة الكاميرون، ارتفاعا جنونيا في أسعار الوقود في الكاميرون، حيث وصل اللتر من السولر من 630 إلى 730 فرنك أفريقي للديزل من 575 إلى 720 فرنكا أفريقي.

وأصدر رئيس جمهورية الكاميرون، قرارًا برفع رواتب الموظفين الدولة، لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها العالم في الأوان الأخيرة تزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

كان ارتفاع أسعار المنتجات البترولية أمرًا لا مفر منه بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهورت فيه البلاد منذ عشر سنوات، إضافة إلى الأسباب الخارجية ، من بين أمور أخرى، الأزمة الروسية الأوكرانية المستعرة حاليًا والأزمة المالية، التي أثرت على اقتصاد العديد من البلدان في العالم وخاصة البلدان الأفريقية.

وارتفع سعر لتر البنزين من 630 إلى 730 فرنكًا وسولار الديزل من 575 إلى 720 فرنكًا بأثر فوري، حيث انتظر المشغلون الاقتصاديون في هذا القطاع أقل من 24 ساعة للمضي قدمًا في تطبيق هذه الأسعار الجديدة.

زيادة قدرها 100 فرنك أفريقي للواحد و 145 فرنك أفريقي للآخر، زيادة لا تزال أقل من ذلك) وهو ما كان يخشى الكاميرونيين الذين توقعوا زيادة مذهلة، لمجرد حقيقة أنه في بعض البلدان.

حيث شهدت أسعار الوقود نفس الاضطرابات ، تكون الزيادات في الأسعار أكبر، بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم زيادة أسعار الكيروسين والغاز المنزلي.

ومع ذلك ، يخشى السكان تداعيات خطيرة لهذه الزيادة في الأسعار على حياتهم اليومية، هم ، الذين تباطأ أسلوب حياتهم منذ أن أصبح الوصول إلى الضروريات الأساسية شبه مستحيل في الأسواق.

كما أدى قرار رئيس الدولة بزيادة سعر الوقود في المضخة إلى زيادة رواتب موظفي الدولة إلى حوالي 5.2٪.

تدابير غير كافية لنقابات العمال الكاميرونيين الذين يعتقدون أن هذا الدعم يجب أن يفيد جميع العمال بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي ، ومن ثم الرغبة الشديدة في رؤية الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين يرتفع إلى ما لا يقل عن 60.000 فرنك بدلاً من 41.875 متصورة، يبلغ سعر أجور المهنيين حاليًا 36.270 فرنك في الكاميرون.

كما يطالب العاملون في القطاع غير الرسمي الحكومة بضمان تطبيق الاتفاقيات الجماعية المختلفة الموقعة في البلاد