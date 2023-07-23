محمد إبراهيم : احتفلت بالتتويج بكأس الرابطة على طريقة شيكابالا

كشف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كيلوباترا، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة القادمة بعد تتويج بكأس الرابطة للأندية المصرية.

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صرح محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

أكمل في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "الفوز بكأس الرابطة أفضل تعويض لنا عن الموسم الحالي".



تابع :"احتفلت برفع كأس الرابطة على طريقة شيكابالا فهو قائد كبير وتربطني صداقة به"



وأتم في تصريحاته :"أيمن الرمادي حررنا في لقاء اليوم وأزال جميع الضغوطات عنا".

توج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة ، بعد الفوز الكبير على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على ستاد الجيش برج العرب.