عراقية تحرق جواز السفر السويدي وتؤكد: لا أتشرف بزيارة هذه الدولة

حرقت فتاة عراقية جواز السفر السويدي الخاص بها، احتجاجاً على حرق المصحف الشريف، وأكدت أنها لا تتشرف بزيارة هذه الدولة مرة أخرى.

وتداول عبر تويتر، مقطع فيديو تظهر فيه الفتاة، وهي تحرق الجواز قائلة: "أكيد كلكم سمعتوا الخبر اللي صار شخص عراقي؟ ما خذ إذن من الشرطة السويدية وقام بحرق القرآن، القرآن اللي يسواكم ويسوى دولتكم اللي حرضت على هذا الشي، وخليته هذا الشخص يحرق قرآنا، واليوم أنا راح أحرق جوازكم وما أتشرف بحياتي أزور هذه الدولة بعد".

وأضافت الفتاة: "حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يحرض على العنصرية، ويحرض على هذه الأشياء وهذا الجواز السويدي اللي ما أتشرف بحياتي بعد أرجع لسويد، فهذا جوازكم مثل ما تشوفون".