مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي نفسك من الحروق الحرارية؟

وجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح للمواطنين والتي يجب اتباعها حال حدوث الحروق الحرارية خلال ارتفاع درجات الحرارة والتي تعد أحد الأسباب في وجود الحرائق.

وزارة الصحة تكشف عن نصائح للتعامل مع الحروق الحرارية

وقالت "الصحة"، في منشور توعوي، أنه هناك عدد من الإسعافات الأولية الضرورية لمصابي الحروق وللحماية من الحروق الحرارية بالمنزل والتي يجب اتباعها.

اتبعوا الإسعافات الأولية الضرورية لمصابي الحروق:

1ـ ممنوع الجري

2ـ توقف عن الجري وأنزل على الأرض ولف على الأرض حتى يكون هناك فرصة جيدة للسيطرة على الحريق وإطفاءه

3ـ قص الملابس المحروقة حول المكان الحرق

4ـ اغسلي الحرق بمياه جارية فاترة لمدة 20 دقيقة

الحروق الحرارية

الحرق الحراري‏ هو نوع من الحروق الناتجة عن التلامس مع الأشياء الساخنة، وهو النوع الأكثر شيوعا للحروق الحرارية التي يعاني منها الأطفال، تعد الحروق الحرارية من أكثر أنواع الحروق شيوعاً، وذلك لأن مسبباتها موجودة في كل مكان، ويلزم أن تكون درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية.

الحروق تلفٌ يحدث للأنسجة بسبب تعرضها لحرارة حارقة أو لحرارة الشمس لفترة طويلة أو لأي إشعاعٍ آخر أو لمادةٍ كيميائيةٍ أو لتيارٍ كهربائيٍّ، أو التعرض بشكل مطول لأشعة الشمس أو أي إشعاع آخر، بالإضافة إلى ملامسة الأسطح الساخنة.