مسابقة فنية عن ثورة 23 يوليو بالمنيا

نفذ مركز شباب مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد 23 من يوليو، مسابقة فنية " رسم" عن ثورة 23 يوليو 1952، والتي قام بها الضباط الأحرار ضد نظام الملك الفاسد، وذلك ضمن خطة مركز الشباب لشهر يوليو.

وتماشيا مع احتفالات الشعب المصري بثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تحظى باهتمام مؤسسي وحكومي ومؤسسات المجتمع المدني تخليدا للذكرى المجيدة للثورة، وشارك في المسابقة الفنية ( رسم )، عدد من طلائع وأعضاء المركز، وتم خلال المسابقة الفنية التعبير بالرسم عن كيفية الاستعداد للثورة، وتمكن الثوار من محاصرة القصر الملكي، واجتماع مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وأهداف الثورة، وأسبابها، النتائج المترتبة عليها، وتم تقييم الأعمال المنفذة، و كذلك تحديد الفائزين في المسابقة، بمعرفة عماد فوزي " المشرف الفني بمركز الشباب ".

وتم توزيع الجوائز على الفائزين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المركز، المدير التنفيذي، العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس، وذلك من خلال الأدوات والخامات المتاحة بمركز شباب مدينة ديرمواس.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.