وفاة 40 شخصًا جراء العواصف والأمطار في أفغانستان وباكستان

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في كوارث تسببت فيها العواصف المطيرة الغزيرة في أفغانستان وباكستان، وفقًا لمسؤولين محليين في كلا البلدين.

وأكدت هيئة إدارة الكوارث في أفغانسان أنه خلال الساعات الـ72 الماضية، لقى 31 شخصا على الأقل حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد.

وتضررت إجمالي ثماني ولايات.

وفي إقليم خيبر باختونخوا الحدودي الباكستاني، تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في حدوث انهيارات أرضية ألحقت أضرارا بالطرق والمباني، وفقا لصحيفة "دون". وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

ولقى أكثر من 100 شخص حتفهم في باكستان منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في نهاية يونيو.

وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية "ميدان وردك" بأفغانستان. وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.

وكان مسؤول محلي قد ذكر في وقت سابق أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب تسرب المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.