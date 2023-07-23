عاجل
العالم في منحنى خطر.. الاحترار يشكل تهديد افتتاح معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 40 شخصًا جراء العواصف والأمطار في أفغانستان وباكستان

الامطار في أفغانستان
الامطار في أفغانستان

 

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في كوارث تسببت فيها العواصف المطيرة الغزيرة في أفغانستان وباكستان، وفقًا لمسؤولين محليين في كلا البلدين.

 

txt

باكستان تُعلن انتهاء إجلاء جميع رعاياها من السودان

txt

زلزال قوي يضرب باكستان وأفغانستان

وأكدت هيئة إدارة الكوارث في أفغانسان  أنه خلال الساعات الـ72 الماضية، لقى 31 شخصا على الأقل حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد.

 

وتضررت إجمالي ثماني ولايات.

وفي إقليم خيبر باختونخوا الحدودي الباكستاني، تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في حدوث انهيارات أرضية ألحقت أضرارا بالطرق والمباني، وفقا لصحيفة "دون". وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

ولقى أكثر من 100 شخص حتفهم في باكستان منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في نهاية يونيو.

وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية "ميدان وردك" بأفغانستان. وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.

وكان مسؤول محلي قد ذكر في وقت سابق أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب تسرب المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

 

 

مواد متعلقة

انهيار جدار بعد هطول أمطار يُنهي حياة 11 عاملاً في باكستان

التفاصيل الكاملة لفيضانات باكستان

Pakistan باكستان على صفيح من نار وقائد الجيش يصدر تحذيرات شديدة اللهجة

وفاة 50 شخصًا جراء الأمطار الموسمية في باكستان
الجريدة الورقية