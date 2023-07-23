فيروس ماربورغ يجتاح العالم.. والموت بعد 9 أيام من الإصابة

لقي 12 شخصًا حتفهم في غينيا الاستوائية الجديدة؛ بسبب انتشار فيروس ماربورغ حتى الآن ، فضلاً عن أربع وفيات أخرى في تنزانيا.

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ويعتبر هذا الفيروس من الأمراض الخطيرة، إذ أدى انتشاره إلى تحول الأفراد المصابين إلى "موتى"؛ بسبب نزيف اللثة وبعض الأعراض القاتمة.

فيروس ماربورغ يجتاح العالم

وينتقل فيروس ماربورغ الذي ينتمي إلى نفس عائلة مسببات الإيبولا، من التعرض المطول للكهوف والمناجم، حيث يعاني الأفراد المصابون به من مظهر من اعراض مميتة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض فيروس ماربورغ

الإسهال والغثيان والقيء بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد والضيق الشديد.

يصاب العديد من المرضى الذين يعانون من الفيروس بنزيف بعد سبعة أيام، مع ظهور طفح جلدي غير مثير للحكة بعد يومين إلى سبعة أيام من الإصابة.

قد يعاني المرضى أيضًا من نزيف متكرر من اللثة والأنف والمهبل ، وعادة ما يستقر الموت بعد ثمانية أو تسعة أيام.