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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وصول الأهلي ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لـ بيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

منذ قليل وصل فريق النادي الأهلي إلى ستاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره،  بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

واستقبل الأهلي، عند وصوله الملعب أطفال مؤسسة أهل مصر لحروق الأطفال في مبادرة مجتمعية ينظمها بيراميدز باستمرار في إطار دوره المجتمعي.

توج المارد الأحمر بالدوري المصري الممتاز الـ43 في تاريخه ويلعب الأهلى لقاء بيراميدز وهو يمتلك 82 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة.

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات.


 


 

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