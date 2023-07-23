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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمر يهدد إتمام صفقة فابينيو إلى اتحاد جدة

فابينيو
فابينيو

أصبحت صفقة انتقال البرازيلي فابينيو إلى اتحاد جدة مهددة بالفشل بسبب قواعد داخل المملكة العربية السعودية.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن صفقة انتقال فابينيو نجم ليفربول إلى الاتحاد مهددة بالفشل، وتوقفت في الوقت الحالي، بسبب "الكلاب" الخاصة باللاعب البرازيلي.

وكان اتحاد جدة توصل لإتفاق نهائي مع فابينيو حول كافة الشروط الشخصية للصفقة من أجل إتمامها، لكن هذا الأمر الخاص باللاعب, قد يعطل الصفقة.

وتابعت التقارير، أن الأمر يتعلق بالكلاب الخاصة باللاعب فابينيو "بولدج الفرنسية"، والتي لا يسمح لها بدخول السعودية، وفقا للقواعد المنصوص عليها داخل البلاد، ذلك بسبب شراسة وعدوانية تلك النوعية من الكلاب.
 

اتحاد جدة يعمل لحل الأزمة


وأضافت أن النادي السعودي يحاول حل الأزمة، خاصة أن اللاعب فابينيو يريد وجود توضيح بشأن الأمر قبل الإنضمام لصفوف نادي اتحاد جدة.

السعودية لديها قواعد تمنع دخول هذا النوع من الكلاب داخل البلاد بسبب عدوانيتها، والخطر الذي تمثله على المواطنين، وبالتالي الأمر لن يكون سهلا في ظل رغبة فابينهو في اصطحاب كلابه معه.
 

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