تعرف على غيابات الأهلى وبيراميدز في قمة اليوم
يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلى مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ32 المؤجلة بالدوري المصري.
اقرأ أيضًا
غيابات بيراميدز لمباراة الاهلى
- حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد دعدور
- خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي
- خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي.
- خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس
غيابات الأهلى لمباراة بيراميدز
يغيب عن صفوف الأهلى في لقاء بيراميدز كلا من ، بيرسى تاو، ومحمود متاولى، وعمرو السولية للإصابة،و ويغيب محمود كهربا، ومحمد أشرف، ومحمد هانى ، ومصطفى مخلوف لإسباب فنية.
ترتيب الأهلى و بيراميدز
توج المارد الاحمر بالدوري المصري الممتاز الـ43 في تاريخة ويلعب الأهلى لقاء بيراميدز وهو يمتلك 82 نقطة في المركز الأول ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة .
موعد مباراة الاهلى وبيراميدز
من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .