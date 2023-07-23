عاجل
لا شكاوى لأصحاب المصانع من انقطاع الكهرباء.. البنية التحتية الحل
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على غيابات الأهلى وبيراميدز في قمة اليوم

الأهلى وبيراميدز
الأهلى وبيراميدز

يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلى مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ32 المؤجلة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا

txt

مدرب فولهام يتمسك بالاستمرار رغم إغراءات الأهلي السعودي

txt

ساحل العاج تفتتح مركزين لاستقبال اللاجئين من بوركينا فاسو

غيابات بيراميدز لمباراة الاهلى

 

  • حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد دعدور 
  • خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي
  • خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي. 
  • خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف  - دودو الجباس

 

غيابات الأهلى لمباراة بيراميدز

يغيب عن صفوف الأهلى  في لقاء بيراميدز كلا من ، بيرسى تاو، ومحمود متاولى، وعمرو السولية للإصابة،و ويغيب محمود كهربا، ومحمد أشرف، ومحمد هانى ، ومصطفى مخلوف لإسباب فنية.

ترتيب الأهلى و بيراميدز

توج المارد الاحمر بالدوري المصري الممتاز الـ43 في تاريخة ويلعب الأهلى لقاء بيراميدز وهو يمتلك 82 نقطة في المركز الأول ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة .

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

مواد متعلقة

مدرب فولهام يتمسك بالاستمرار رغم إغراءات الأهلي السعودي

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي.. باتشيكو يدفع بالقوة الضاربة

للأسبوع الـ 29.. عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

أحمد عصام ينتهي من تجهيزات الـ فاير وركس لحفل تامر حسني في العلمين.. صور

الجريدة الورقية