غدًا تدشين مشروع جديد لاكتشاف المواهب المصرية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ..

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تُدشن شركة Ocean Pulser الاسبانية وشركة مهارة للفعاليات والتسويق الرياضي، غدًا الإثنين، مشروع جديد من أجل اكتشاف العديد من المواهب المصرية، وتسهيل احترافها في الدوريات الكبري، في مقدمتها الدوري الإسباني، وبمشاركة نجوم الموسم الأول من مشروع كابيتانو.

وتشهد مدينة 6 أكتوبر غدًا الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبعض المسؤولين عن مشروع كابيتانو، من أجل الإعلان عن مشروع The Showcase الذي يعد أول حدث فى العالم تتوجه فيه أندية كرة قدم عالمية بكبار مسؤوليها وأشهر وكلاء لاعبين وكشافين إلى بلد اخر لاكتشاف المواهب.

ويُشارك في The Showcase أكثر من 400 لاعب متميز من مصر وأفريقيا والدول العربية للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من الأندية الاسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس سيلتا فيجو وبلد الوليد، بالإضافة إلى وكلاء لاعبين عالميين ومنهم جون فيولا يختار كل نادى لاعب واحد على الأقل لاختبار رسمي جاد بالإضافة يختار وكلاء اللاعبين والكشافين لاعبين آخرين لفرق أوروبية مختلفة.