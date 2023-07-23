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الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

شاب يتخلص من حياته عن طريق حبة الغلال بالوايلي

حبوب الغلال السامة
حبوب الغلال السامة

أنهى شاب من حياته في الويلي، وذلك عقب تناوله حبوب الغلال السامة إثر تعرضه لازمة نفسية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الوايلي، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه في ظروف غامضة، تبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب ''صالح.س''، في العقد الثاني من عمره، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

 

أضافت التحريات والفحص الطبي الأولي أن الوفاة نتيجة تناوله حبة الغلة السامة، بسبب مرور الشاب بضائقة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية.

 

نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، تستكمل النيابة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

 

الدعم النفسيتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة، لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

 

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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